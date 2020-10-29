Первый канал подаст в суд на Садальского, Соседова и Сурайкина за высказывания о «Голосе»

«Честность и равные возможности для всех — базовые принципы шоу „Голос“. Это отлично известно участникам, наставникам, ведущему, продюсерам, музыкантам — абсолютно всем, кто занят на проекте», — заверили организаторы телешоу.

Они рассказали, что в истории российского «Голоса» только один раз зафиксировали случай воздействия на результаты зрительского голосования. О нем узнал именно Первый канал, расследование провели его же представители «немедленно и тщательно».

По словам телевизионщиков, для них составление сейчас подобных исков — беспрецедентный шаг. До этого они достаточно снисходительно относились к любителям попиариться за счет их рейтинговых передач. Однако, по мнению представителей канала, Сурайкин, Соседов и Садальский перешли черту дозволенного, выдавая свои домыслы за факты.

По этой причине теперь телеканал обязан встать на защиту репутации шоу: команда уже девять лет «вкладывает душу в создание этого зрелища». Кроме того, Первый действует в интересах телезрителей.

Телевизионщики с уважением относятся к конструктивной критике их передач. Однако, по мнению работников канала, Садальский, Соседов и Сурайкиным распространили информацию, не соответствующую действительности и порочащую деловую репутацию канала.

В мае 2019 года Первый канал аннулировал результаты VI сезона шоу «Голос. Дети». Выяснилось, что на зрительское голосование оказали внешнее воздействие. Таким образом, без победы осталась дочь певицы Алсу — Микелла Абрамова.