Первый камень заложили в основание «Сталин-центра»

Первый камень заложили в месте строительства «Сталин-центра» в городе Боре Нижегородской области. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Сталин-центр» — музей, посвященный руководителю СССР Иосифу Сталину. Здание построят на улице Луначарского, рядом с памятником Сталину. Монумент установил секретарь Борского местного отделения КПРФ Алексей Зоров на своем земельном участке в 2020 году.

«Этот музей Сталина, музей советского народа должен показать все правдивые стороны и реальные события, которые сегодня многие пытаются перевернуть», — сказал Зоров.

«Сталин-центр» будет трехэтажным. В нем разместится экспозиция, посвященная разным периодам жизни Генералиссимуса СССР. В частности, в залах выставят подарки и сувениры, которые присылают Зорову из разных стран, например зажигалку с изображением Сталина из Северной Кореи.

По мнению секретаря комитета нижегородского регионального отделения КПРФ Владислава Егорова, «Сталин-центр» должен превратиться в место притяжения единомышленников, сторонников социалистической идеи.

Коммунисты, ветераны и юнармейцы из Нижегородской области написали послание потомкам с просьбой «помнить великие жертвы и великие подвиги». Они вложили письмо в металлическую капсулу и замуровали в бетонный блок, который потом вмонтируют в фасад «Сталин-центра». Капсулу вскроют 9 мая 2045 года — в день 100-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Цокольный этаж здания зальют в августе–сентябре 2021 года, рассказал инициатор строительства «Сталин-центра».

Зоров получил у городской администрации разрешение на строительство на своем участке жилого дома. После он планирует перевести здание в категорию коммерческой недвижимости. Ранее в администрации Бора говорили, что к ним никто не обращался с вопросом строительства музея Сталина.