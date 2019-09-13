Первый кадр из финального сезона «Сверхъестественного» показали фанатам

На кадре видно, что герои актеров Джареда Падалека и Дженсена Эклса стоят у автомобиля ночью. Братья Винчестеры вглядываются в туман.

Создатели сериала пообещали поклонникам непредсказуемый финал и возвращение героев из прошлых сезонов. Также фанатам нужно готовиться к большим потерям. На этот раз братьям Винчестерам предстоит выяснять отношения с самим Богом.

«Мы стартуем с того самого момента, когда Чак открыл врата ада и выпустил зомби наружу. Главным героям придется выбраться оттуда, найти укрытие и решить, что делать дальше», — рассказал Дженсен Эклс.

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Первую серию нового сезона покажут 10 октября. Всего для фанатов режиссеры и актеры подготовили 20 эпизодов.

Сериал «Сверхъестественное» впервые вышел на экраны в 2005 году. Он рассказывает о двух братьях Сэме и Дине Винчестерах, которые сражаются с потусторонними злыми силами.