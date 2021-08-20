Первый фильм о войне в Сирии выйдет в прокат в октябре

Художественный фильм «Небо» об операции российских военных в Сирии выйдет в прокат 7 октября. Он основан на реальных событиях. Об этом рассказал «Политэксперт».

«Это первый фильм об операции российской военной группировки в Сирии. Он уникален тем, что снимался не в декорациях, а непосредственно в Сирии, в стране, где шли боевые действия», — рассказала продюсер компании «Триикс Медиа» Инесса Юрченко.

Фильм снят при участии телеканала «Россия 1» и Минобороны РФ. Он рассказывает историю погибшего летчика Олега Пешкова и штурмана Константина Мурахтина, которому удалось спастись.

История, которая легла в основу фильма, произошла в 2015 году. Тогда российский самолет Су-24 был сбит турецким истребителем. Экипаж катапультировался, Мурахтин был одним из тех, кому удалось выжить. Пилота же, Олега Пешкова, боевики расстреляли в воздухе, пока он спускался с парашютом. Ему присвоили звание Героя России посмертно.