Первый фестиваль керамики начался в городе Лабытнанги

Первый региональный фестиваль «Арктическая керамика» начался в городе Лабытнанги. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».

Фестиваль проходит в туристическом комплексе «Коми-деревня», где проводятся археологические раскопки.

«Все родилось из идеи воссоздать керамику, найденную нашими археологами — это керамические сосуды третьего-четвертого тысячелетий до нашей эры. Идея воплотилась, все это стало фестивалем. Можно с уверенностью сказать, что Лабытнанги — часть древней ямальской истории», — рассказал о том, как пришла идея создания фестиваля, директор Научного центра изучения Арктики Дмитрий Фролов.

В первый день праздника желающие могли самостоятельно слепить глиняную утку под руководством известного керамиста, народного мастера России Ларисы Пастернак. В программе фестиваля еще много мастер-классов. Завершится он 24 августа.