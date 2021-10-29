Первый фестиваль экспериментального театра пройдет на Ямале

Первый всероссийский фестиваль экспериментального театра пройдет в арт-пространстве «Полярис» в Салехарде с 11 по 13 декабря. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».

Посетители фестиваля смогут увидеть экспериментальные спектакли и перфомансы, а также принять участие в открытых дискуссиях и мастер-классах.

Театральные труппы из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Тюмени и Салехарда поборются за Гран-при и денежный приз. В жюри фестиваля - режиссеры, педагоги, руководители молодежных театральных центров, заведующие кафедрами режиссуры, хореографы, актеры, критики и исследователи.