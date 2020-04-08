Первый эпизод сериала со снеговиком Олафом появился в Сети

Снеговик Олаф, знакомство с которым началось с мультфильма «Холодное сердце», стал героем анимационного сериала. Первый его эпизод уже опубликован в Сети.

Серия At home with Olaf («Дома с Олафом») появилась на YouTube-канале студии Disney. Продолжительность ролика — меньше минуты.

Полюбившийся многим персонаж «Холодного сердца» в нем играет в снежки на замерзшем пруду. Вместе с ним веселиться крошечный снеговик.

Проект, уточнило издание Entertainment Weekly, создал дома художник-мультипликатор Хайрам Осмонд. Олафа озвучивал актер Джош Гад, причем делал это тоже удаленно.

«Однажды мне позвонили друзья и спросили, смогу ли я записать диалоги Олафа из дома. Эти маленькие серии <…> получились такими очаровательными. Надеюсь, они заставят вас улыбнуться в это страшное время», — написал артист в Twitter.

В Disney не уточняли, когда выйдет следующая серия.