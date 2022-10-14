Первую в РФ сельскую филармонию откроют в Севастополе | 360°

Культура 14 октября 2022, 11:44 Поделиться Telegram

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Viber Первую в РФ сельскую филармонию откроют в Севастополе

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Филармонический центр откроют в 21 октября Байдарской долине Севастополя. Об этом рассказала директор департамента культуры города Ирина Романец, написал «Новый Севастополь».

«У нас будет первый в России сельский филармонический центр», — отметила Романец.

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Центр будет заниматься развитием академического искусства. Романец подчеркнула, что он построен и организован «без копейки бюджетных денег».

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