Первую настольную стрит-арт-игру презентовали в Санкт-Петербурге

Первую настольную стрит-арт-игру в жанре «мемо» на тему «Литературный Петербург» презентовали в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».

Игра создана на основе местных граффити. На игровых жетонах-карточках представлены работы художников Северной столицы, которые имеют отсылки к литературным произведениям, персонажам, авторам и городу.

По правилам участники должны находить пары одинаковых картинок среди множества других. Кто соберет больше всех пар, тот и победит.

«Эта игра — один из элементов популяризации стрит-арта в Петербурге. Этот вид искусства гораздо глубже и разнообразнее, чем его представляют. В Петербурге у граффити своя тяжелая судьба — люди, плохо знакомые с этой культурой, пытаются приравнять их к вандализму», — рассказал автор идеи создания игры, руководитель проекта Кирилл Рейнхольдс.

По его мнению, существуют десятки работ, которые гармонично дополнили петербургский ландшафт и превратились в новую точку притяжения для тысяч горожан. Он хочет помочь культуре стрит-арта найти свое место не только на городских улицах, но и в сердцах местных жителей.

Дизайн коробки игры и ее наполнения разработала выпускница Художественно-промышленной академии имени А. Л. Штиглица Наталья Каваляускайте.