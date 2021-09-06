Первую модельную библиотеку открыли в Ноябрьске

В Ноябрьске в минувшую субботу в микрорайоне Железнодорожников открылся библиоцентр РОСТа, передает ИА «Север-Пресс».

В библиотеке доступна возможность синхронизации карты школьника как аналога читательского билета. Там работает станция самообслуживания и электронные читательские билеты. Также в библиотеке есть академия знаний «Тьютор» по обучению гаджет-юзингу и компьютерной грамотности.

Глава администрации Ноябрьска Алексей Романов заметил, что изменился не только внешний облик библиотеки, но и появилось современное внутреннее пространство с комфортной мебелью, интерактивным оборудованием и разнообразной новой техникой.