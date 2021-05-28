Первую легальную граффити-площадку откроют в Петербурге в августе

Первая легальная площадка для граффити откроется в Петроградском районе Санкт-Петербурга к середине августа. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник» со ссылкой на местную администрацию.

«В июне начинаются работы по благоустройству второй части скейт-парка под мостом Бетанкура, во время которых установят малые архитектурные формы, в том числе площадку для граффити», — говорится в сообщении.

Другая легальная площадка появится в парке «Зима-Лето» в Колпинском районе. Это будет большое благоустроенное пространство с тематическими зонами для разных возрастов. Для молодых людей помимо площадки для граффити обустроят памп-трек и скейт-площадку. Также оборудуют детские и спортивные площадки и просто пространства для отдыха.

Проект планируется воплотить в жизнь к началу сентября. Это будет подарок для жителей поселка Металлострой, которому в сентябре исполнится 90 лет.

Следующая легальная площадка для граффити должна появиться в Красногвардейском районе.