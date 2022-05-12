Первое шоу «Поющие мосты» состоится в ночь с 20 на 21 мая в Санкт-Петербурге

В этом году первое шоу «Поющие мосты» пройдет в Санкт-Петербурге в ночь с 20 на 21 мая. Горожане и гости города под классическую музыку смогут увидеть разведение Дворцового моста. Об этом написал «Петербургский дневник».

Председатель Комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимир Рябовол отметил, что в текущем сезоне в ночь на субботу и воскресенье в течение четырех месяцев во время разводки Дворцового моста будет звучать музыка петербургских и ленинградских композиторов.

Шоу «Поющие мосты» решили совместить с международным книжным салоном, который пройдет в городе с 19 по 22 мая. Основная тема мероприятия — 350-летие со дня рождения Петра Первого, 140-летие Корнея Чуковского и 130-летие Константина Паустовского.

По задумке организаторов пролеты набережных будут украшены лазерными проекциями портретов основателя города и великих писателей.