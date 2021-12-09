Первое издание «Руслана и Людмилы» Пушкина выставят на аукцион в Петербурге

Аукцион «Предметы искусства. Редкие книги. Автографы» пройдет в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Российского аукционного дома.

Всего на нем будет 226 лотов. Среди них три первых издания книг Александра Пушкина. «Руслан и Людмила» 1820 года — стартовая цена 3,2-3,5 миллиона рублей. «Евгений Онегин» 1833 года — стартовая цена 1-1,2 миллиона рублей. И сборник «Повести» — 1,2-1,5 миллиона рублей.

Также на торги выставят автографы Александра Куприна, Льва Толстого, Николая Гумилева.