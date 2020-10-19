Первая Неделя Моды после локдауна прошла в Санкт-Петербурге

Уточняется, что в целом организаторы St. Petersburg Fashion Week провели 434 показа российских и зарубежных брендов одежды. Одна из дизайнеров Марина Мирова рассказала, что на создание коллекции ее вдохновила эпидемиологическая ситуация в мире и локдаун.

«Во время пандемии мы все ринулись учиться чему-то новому, и я не стала исключением. За это время я прошла 11 обучающих проектов. Теперь создание одежды стало для меня новым хобби», — поделилась модельер.

Основным посылом создателей одежды стало побуждение гостей мероприятия трепетнее относиться к своему здоровью и жизни планеты в целом.