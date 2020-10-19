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    19 октября 2020, 15:53

    Первая Неделя Моды после локдауна прошла в Санкт-Петербурге

    Полина Петрова

    Первая Неделя Моды после перерыва из-за пандемии коронавируса прошла в Санкт-Петербурге. Мероприятие собрало молодых дизайнеров и опытных модельеров, сообщило ИА Nation News.
    Первая Неделя Моды после локдауна прошла в Санкт-Петербурге

    Уточняется, что в целом организаторы St. Petersburg Fashion Week провели 434 показа российских и зарубежных брендов одежды. Одна из дизайнеров Марина Мирова рассказала, что на создание коллекции ее вдохновила эпидемиологическая ситуация в мире и локдаун.

    «Во время пандемии мы все ринулись учиться чему-то новому, и я не стала исключением. За это время я прошла 11 обучающих проектов. Теперь создание одежды стало для меня новым хобби», — поделилась модельер.

    Основным посылом создателей одежды стало побуждение гостей мероприятия трепетнее относиться к своему здоровью и жизни планеты в целом.