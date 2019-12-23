Первая часть «Аватара» может вернуться в кинотеатры

Режиссер хочет снова запустить в прокат «Аватара» перед выходом сиквелов картины. Кэмерон уверен, что зрителям необходимо напомнить сюжет картины, недавно уступившей место рекордсмена по кассовым сборам фильму «Мстители: Финал», сообщила «Газета.ru».

«Пусть „Финал“ побудет в этом моменте славы, давайте порадуемся, что люди любят ходить в кино», — заявил Джеймс Кэмерон.

Сиквел «Аватара» выйдет в прокат 17 декабря 2021 года.

Всего запланировано три или четыре продолжения «Аватара», вышедшего в 2009 году. Фильм был абсолютным рекордсменом по кассовым сборам.