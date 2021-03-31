Первая библиотека комиксов появилась на Ямале

Первая библиотека комиксов появилась во дворце книг и современных технологий в Губкинском на Ямале, сообщила ОГТРК «Ямал-Регион».

Библиотека начала модернизироваться еще в прошлом году. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов пообещал, что до конца этого года свой облик изменят еще шесть учреждений.

«Наша библиотека очень разнообразна: здесь есть комиксы по мотивам мультфильмов, для детей, для взрослых, российские, зарубежные», — уточнила заведующая отделом Централизованной библиотечной системы Губкинского Юлия Ярощук.

Помимо прочего, здесь есть комиксы, созданные по мотивам классических произведений, таких как «Мастер и Маргарита»