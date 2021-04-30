Персонажей «Союзмультфильма» превратят в героев комиксов

Персонажи киностудии «Союзмультфильм» могут появиться в комиксах издательства Bubble Comics, которое издало серию «Майор Гром». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу студии.

«„Союзмультфильм“ и российское издательство Вubble Comics, выпустившее серию популярных комиксов „Майор Гром“, работают сразу над несколькими совместными проектами. <…> Партнеры работают над серией комиксов, героями которых могут стать легендарные персонажи классической российской анимации», — говорится в сообщении.

Главный редактор издательства Bubble Роман Котков рассказал, что сценаристы изучают «ДНК» персонажей и продумывают идеи вселенных, в которых герои могли бы существовать.

«Мы хотим, чтобы, появившись на страницах комиксов, персонажи сохранили дух и яркие характерные черты. В таком случае это будет гармоничное развитие классических образов, за которым будет интересно наблюдать читателю», — заявил Котков.

Генеральный продюсер киностудии «Союзмультфильм» Юлия Осетинская добавила, что киностудия всегда стремилась к экспериментам и открыта к различным форматам сотрудничества.

Помимо этого, в рамках сотрудничества компании готовят выпуск анимационного сериала «Крутиксы» для детей старше шести лет. Серия комиксов Bubble «Крутиксы» о приключениях зверей-супергероев вышла в 2017–2018 годах. В мультсериале во вселенную пришли новые персонажи. Премьера состоится осенью 2021 года.

В 2019 году «Союзмультфильм» отпраздновал юбилей героев культовых мультфильмов, написал сайт kp.ru. Юные зрители познакомились с новыми историями о героях «Бременских музыкантов», «Умки» и «Ну, погоди!».