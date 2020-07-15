Персонаж Вина Дизеля может погибнуть в новом «Форсаже»

По данным источника, смерть героя Доминика Торрето должна поспособствовать развитию сюжета и появлению спин-оффов в киносерии. Премьеру девятой части перенесли на апрель следующего года. Ее пришлось отложить из-за коронавируса. Дата премьеры десятой части «Форсажа» пока не известна.

Ранее американский актер Дуэйн Джонсон рассказал, что сиквел боевика «Форсаж: Хоббс и Шоу» находится в процессе разработки. Джонсон признался, что его воодушевляет работа над продолжением фильма. Сейчас съемочная команда размышляет над сюжетом предстоящей картины и пытается понять, как развивать историю двух главных персонажей. Уточняется, что в центре фильма «Форсаж: Хоббс и Шоу» стоят бывший наемный убийца в исполнении Джейсона Стэтхема и полицейский, которого и сыграл Джонсон. Пока не известно, когда стартуют съемки сиквела и кто займет режиссерское кресло.