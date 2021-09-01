Перевыпуск дебютного альбома Spice Girls выйдет к 25-летию группы

Британская группа Spice Girls заявила о выпуске лимитированного издания дебютного альбома «Spice». Альбом будет приурочен к 25-летнему юбилею. Об этом сообщил Daily Mail.

В издание будет входить оригинальный альбом 1996 года из десяти песен. Кроме того, туда добавят сторонние бонус-треки группы, а также ранее не издававшиеся записи. Солистка Виктория Бекхэм заявила, что переиздание альбома станет актом благодарности всем фанатам группы.

«Мы не могли пропустить 25 лет, не поблагодарив поклонников за их невероятную поддержку. Вы знаете, кто вы. Мы благодарим вас», — заявила артистка.

Группа воссоединилась в 2018-м году. В июне этого года группа представила первую за 14 лет новую песню, передала «Газета.ru».

Ранее известная группа ABBA создала аккаунт в TikTok. Меньше чем за сутки музыканты набрали более 200 тысяч подписчиков. При этом они выложили лишь два ролика. Сначала на странице музыкальной группы появилось короткое видео, в котором пианист играет фортепианную версию песни Dancing Queen. Затем в аккаунте опубликовали второй короткий ролик, в котором напомнили о релизе проекта ABBA Voyage.