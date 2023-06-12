Культура 12 июня 2023, 03:12 «Переводчик» Гая Риччи возглавил прокат в России Фильм «Переводчик» Гая Риччи стал самым кассовым фильмом в российском прокате Freepik

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Фильм «Переводчик» британского режиссера Гая Ричи стал лидером проката в России и странах СНГ. Кинолента собрала свыше 50 миллионов рублей за минувшие выходные, сообщил портал kinobusiness.com.

Главную роль в картине исполнил актер Джейк Джилленхол. «Переводчик» собрал в прокате 77 миллионов рублей за выходные. Фильм повествует об истории сержанта армии США Джона Кинли в Афганистане, который остался вживых после засады противника. Спустя некоторое время он отправился на поиски спасшего ему жизнь переводчика.

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На втором месте американский приключенческий боевик «Трансформеры: Восхождение звероботов» со сборами в кассе 41,5 миллиона. На третьей строчке — первый снятый на борту МКС художественный фильм «Вызов» (30 миллионов рублей).

Четвертую строчку занял мультфильм «Мармадюк», собравший 29,9 миллиона рублей. Замкнул пятерку лидеров анимационный фильм «Человек-паук: Паутина вселенных» с 28 миллионами.

В мае кинолента «Чебурашка» пробилась в топ мирового кинопроката, она заняла 20-ю строчку со сборами свыше 85 миллионов долларов.