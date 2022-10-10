Переулок в Ярославле назовут в честь артиста Леонида Куравлева | 360°

Культура 10 октября 2022, 13:09 Поделиться Telegram

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Viber Переулок в Ярославле назовут в честь артиста Леонида Куравлева

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Переулок имени советского актера Леонида Куравлева появится в Ярославле. Это инициатива местных жителей, сообщило ОТР.

Именем актера назовут переулок, в котором в 2010 году уже установили памятник героям фильма «Афоня» — сантехнику Борщову и штукатуру Коле. В церемонии открытия памятника участвовал сам Леонид Куравлев.

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Куравлев ушел из жизни 30 января 2022 года — 8 октября актеру могло бы исполниться 86 лет.

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