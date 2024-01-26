Эксклюзив 26 января 2024, 14:39 «Переговоры на глубокой стадии». Кинопродюсер Александр N — о съемках Зендеи в его фильме Продюсер Александр N пригласил актрису Зендею в проект «Ромеа и Джулиет» Franck Castel/Keystone Press Agency/globallookpress

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Российский продюсер пригласил актрису Зендею, известную по фильмам «Дюна», «Человек-паук» и «Эйфория», на главную роль в новый международный проект «Ромеа и Джулиет». Сейчас идут переговоры по этому вопросу, рассказал «360» сам кинопродюсер Александр N .

«Переговоры ведутся на глубокой стадии. Все хорошо, если какого-то форс-мажора не произойдет, то все по плану пойдет», — отметил он.

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Александр N также рассказал, как актрисе отправили приглашение. Он назвал этот процесс достаточно занудным.

«Мы официально послали менеджмент от лица нашего агентства, находящегося в США, зарегистрированного в США, соответственно, нам официально дали ответ, и какое-то длительное время велись там переговоры по суммам и цифрам», — рассказал продюсер.

Фильм «Ромеа и Джулиет» кинокомпании N Films повествует о темнокожей балерине Ромее из высшего общества и бездомном рэпере Джулиете. Об их встрече в Нью-Йорке и борьбе за отношения расскажет кинокартина, выход которой запланировали на 2025 год.

Александр N — кинопродюсер с голливудским образованием, предприниматель, бизнесмен. Он является основателем и генеральным продюсером кинокомпании N Films, Театров мира в Москве и киношколы международного актерского агентства YouHollywood.

Более 14 миллионов зрителей посмотрели российские фильмы на большом экране в первые дни 2024 года. Интерес к отечественным кинокартинам растет, сообщил председатель правительства Михаил Мишустин.