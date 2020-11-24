Передвижной музей «Поезд Победы» вернулся в Москву

По данным сайта «Утро.ру», посетить музей может любой человек.

«Поезд Победы» побывал в 13 российских городах. В том числе в Керчи, Севастополе и Санкт-Петербурге. За это время экспозицию посетили восемь тысяч человек.

В Москве музей пройдет техосмотр, а после отправится в Сибирь и на Дальний Восток. Кроме того, в 2021 году он повторит свой маршрут.