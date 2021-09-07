facebook_pixel
    07 сентября 2021, 17:36

    Передвижная выставка о ВОВ открылась в Хабаровске

    Полина Гребенщикова

    Выставка «Поезд Победы — наука в годы Великой Отечественной войны» открыла экспозицию в Хабаровске. Она расположена в поезде, сообщил ОТР.

    Передвижная выставка о ВОВ открылась в Хабаровске

    В девяти вагонах поезда представлены экспонаты, рассказывающие о разработках советских ученых в довоенные и военные годы. Также там представлены панорамы боев в виртуальной реальности и модели военной техники.

    Выставочный поезд будет находиться на железнодорожном вокзале Хабаровска до 9 сентября. Вход на выставку бесплатный.