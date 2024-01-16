Культура 16 января 2024, 13:08 Пенсионеры попросили создать для них аналог «Пушкинской карты» Депутат Ямпольская: россияне попросили расширить действие «Пушкинской карты» РИА «Новости»

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Проект «Пушкинская карта» оказался востребованным, несмотря на попытки мошенников нажиться на нем. Россияне попросили распространить инициативу на пенсионеров и младших школьников, сообщила Ura.ru председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская.

«Вопросов и заявок по этому проекту много, интерес к нему большой, и все это подчеркивает, что „Пушкинская карта“ востребована, и инициатива, выдвинутая в свое время президентом, актуальна и полезна», — сказала она.

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Россияне, по словам Ямпольской, попросили депутатов расширить действие программы. Например, сделать аналог для пенсионеров и детей младше 14 лет, а также разрешить оплачивать книги «Пушкинской картой».

Действия мошенников и отдельных чиновников не дискредитировали весь проект, заявила она. Председатель думского комитета напомнила, что при реализации многих масштабных инициатив случались злоупотребления.

«Пушкинская карта» появилась в сентябре 2021 года. Школьники начали ходить на культурные мероприятия за счет государства. RT сообщил, что по аналогии с этой программой в России предложили создать «Суворовскую карту» для занятий спортом.