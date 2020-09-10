Пелевина обвинили в краже идей из малоизвестной книги «Танец с жизнью»

В чем именно похожи издания, рассказала сама Градова. В двух книгах почти одинаковая главная героиня. Это «привлекательная московская блондинка», исследующая духовные практики — йогу, суфизм. Она, 30-летняя, бунтует через обретения «нового „я“». Еще одно совпадение в книгах — прием повествования от первого лица героини, которая рассказывает о своей жизни, романах, приключениях.

Кроме того, в «Непобедимом солнце» появляется учитель танцев, а у Градовой — преподавательница суфийского танца. Также идет параллель между «полубогами» и «магами». Совпадают и сюжетные линии — «встречи с интересными людьми», которые меняют «точку сборки».

«Может ли это быть совпадением? Да, безусловно. Идеи витают в воздухе, но в этом романе, на мой взгляд, критическое количество не только совпадений, но и пародий, как говорит „Беспощадный пиарщик“, на все эти „дешевые бульварные романы“», — сказала Градова.

Она не против пародии на свои «бульварные романы». Однако писательница просит давать на нее ссылки или упоминать.