Пеленальные столики появятся в мужских туалетах Третьяковской галереи

В ответ на просьбы посетителей-мужчин в Третьяковской галерее появятся пеленальные столики в туалетах для сильной половины человечества. Пока они есть только в женских туалетах. Столики планируют установить в 2020 году.

Об этом пресс-служба музея сообщила агентству «Москва».

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«Мы планируем на следующий год внедрять в мужских туалетных комнатах пеленальные столики для детей, это мы делаем по запросу наших гостей-джентльменов», — заявил представитель пресс-службы.

Кроме того, в ближайшее время в музее будут установлены таблички с указанием на зоны, комфортные для кормления детей.

«Сейчас мы разрабатываем специальные таблички с указанием наиболее комфортных зон для кормления детей. Такие указатели появятся в ближайшее время», — добавили в пресс-службе.

В конце прошлой недели посетительница музея Полина Хлынова пожаловалась, что за попытку покормить ребенка во время экскурсии смотрители попросили ее покинуть помещение. Руководство музея заявило, что сожалеет об инциденте и пообещало дополнительно проинструктировать сотрудников.

Пеленальные столики также предусмотрены в поездах «Иволга», которые будут курсировать по двум веткам Московских центральных диаметров.

В туалетах вагонов наземного метро установлено оборудование по системе touch free — все будет работать на сенсорах.