Пелагея и Пресняков-старший стали заслуженными артистами

Награды получили ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, композитор Лора Квинт, певица Пелагея, актер Петр Красилов, музыкант Владимир Пресняков-старший, актриса Ирина Шевчук.

Музыкант Владимир Пресняков-старший удостоен почетной грамоты президента России. Почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации» присвоено фолк-рок-певице Пелагее Телегиной.

«Это непростой год для всех нас. Пандемия внесла коррективы в привычный ритм жизни, заставила по-новому взглянуть на работу учреждений культуры. Но уверена, что уже оказанная поддержка и те меры, которые только прорабатываются, помогут нам в скорейшем времени преодолеть все трудности», — отметила министр культуры Ольга Любимова.

По ее словам, в этом поможет усердная работа и «поистине подвижнический труд» деятелей культуры, уникальных творческих и педагогических коллективов, написала газета «Взгляд».

Артистка Малого театра Лилия Юдина получила орден «За заслуги перед Отечеством» III степени. А орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени вручили профессору Московской консерватории имени Чайковского Владиславу Агафонникову и художественному руководителю Государственного академического русского народного хора имени Пятницкого Александру Пермякову.