Пейтон Рид снимет третью часть «Человека-муравья»

Ожидается, что Пол Радд вернется к роли Скотта Лэнга/ Человека-муравья, бывшего грабителя, который с помощью своего костюма может меняться в размере. По данным издания, Эванджелин Лилли и Майкл Дуглас также должны вернуться в третьей части.

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Подробные сведения о сюжете пока что держатся в секрете. Также у третьей части «Человека-муравья» пока нет даты выхода, однако источники издания говорят, что съемки киноленты запланировали уже на конец 2020 года, а премьера картины на большом экране может состояться в 2022 года.

При этом фильмы «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» и «Тор: Любовь и гром» снимут до третьей серии Человека-муравья, сообщил The Hollywood Reporter.

Первая часть «Человека-муравья» вышла на большие экраны в 2015 году. Общие сборы от картины в мировом прокате составили 519 миллионов долларов.

Релиз сиквела состоялся в 2018 году. Вторая часть серии собрала уже 622 миллиона долларов.