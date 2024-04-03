Культура 03 апреля 2024, 14:46 Пегова, Лавроненко и Крысанова получили звание народных артистов Путин присвоил звание народного артиста России Пеговой, Лавроненко и Крысановой РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин присвоил звание народного артиста РФ выдающимся деятелям культуры, среди которых актер Константин Лавроненко, балерина Большого театра Екатерина Крысанова и актриса Московского Художественного театра имени А. П. Чехова Ирина Пегова. Соответствующий указ опубликовали на портале правовой информации.

Всего звание народного артиста присвоили двадцати деятелям культуры в знак признания их значительных заслуг в сферах кино, музыки, театра, балета и цирка.

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Константин Лавроненко известен своими ролями в таких фильмах, как «Землетрясение», «Последний богатырь», «Территория», «Кома» и сериале «Ликвидация».

Екатерина Крысанова блестяще исполнила на сцене Большого театра партии Маргариты в балете «Мастер и Маргарита», Жизель в одноименном балете и Эгину в «Спартаке».

Ирина Пегова запомнилась зрителям по фильмам «Прогулка», «Пять невест», «Дорогой папа» и театральным постановкам «№ 13D», «Авлабар, или Новая Ханума», «Бег», «Истории любви».

Ранее активист Виталий Бородин потребовал лишить певца Филиппа Киркорова звания народного артиста России. Он осудил артиста за «недостойное поведение».