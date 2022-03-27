Педагоги Театральной школы Райкина обратятся в прокуратуру из-за ее закрытия

Педагоги Высшей школы сценических искусств (Театральной школы) подготовили письмо на имя прокурора Москвы в связи с приостановкой работы учебного заведения. Об этом РБК сообщил основатель школы, народный артист Константин Райкин.

По его словам, в письме отражены «обстоятельства дела» и содержится просьба «принять необходимые меры прокурорского реагирования». Отправить обращение планируют уже 28 марта.

«Мы будем бороться с закрытием школы и сделаем все, чтобы не допустить этого противоправного, незаконного, непрофессионального и аморального действия», — пообещал Райкин.

Он также рассказал, что студенты подадут коллективный иск о запрете приостановки деятельности учебного заведения в начале следующей недели. Накануне народный артист встретился с учащимися и преподавателями, и «практически все подтвердили свою готовность участвовать в этом иске».

«Наши юристы в срочном порядке готовят и собирают необходимые документы», — добавил Константин Райкин.

Ректор Высшей школы сценических искусств Анатолий Полянкин 24 марта подписал приказ о приостановке работы учебного заведения на три месяца.

Константин Райкин основал Театральную школу в 2012 году и является ее художественным руководителем.