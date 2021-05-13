Педагог российских телеведущих Макарова скончалась на 83-м году

Профессор кафедры риторики и дикторского мастерства, автор методики преподавания техники речи для работников телевидения Светлана Макарова скончалась на 83-м году жизни, сообщили на сайте телепрограммы «Вести».

«Она была очень привлекательным человеком. И ее работа заключалась в том, чтобы делать нас всех привлекательными. Она такой гример, они гримировала нашу речь так, чтобы эту речь было приятно слышать и хорошо понимать», — процитировала телеведущего Владислава Флярковского «Газета.ru».

Макарова отучилась в ГИТИСе. Впервые в кино она появилась в роли Вероники Корчевской в фильме «Письма к живым». С 1965 по 1973 год Светлана Корнелиевна служила в Театре имени Маяковского. Почти 50 лет женщина проработала в Институте повышения квалификации работников телевидения и радиовещания.