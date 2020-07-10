Печать папы римского 700-летней давности нашли в Британии

Печать обнаружил археолог-любитель Энди Бассет, который ходил по полю с металлоискателем в графстве Шропшир.

Эксперты Британского музея уже провели обязательную процедуру оценки артефакта. После чего они официально зарегистрировали печать.

Уникальный экспонат мог оказаться в тех местах, когда Иннокентий IV пытался заручиться поддержкой Генриха III, который стремился завоевать Сицилию. Так считает сотрудник музея Питер Ривилл. По другой версии, папа римский отправил с печатью письмо богатому влиятельному человеку. Тот пожертвовал церкви большую сумму денег в обмен на спасение своей души. В Средние века такая процедура была распространенной.

«Мы не знаем, кому папа послал письмо. Все, что нам известно, — найденная пломба изготовлена из свинца», — пояснил Ривилл.

Эта печать — юбилейный 1,5-миллионный археологический объект, найденный археологами-любителями в Британии, написала газета «Взгляд».