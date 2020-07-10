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    10 июля 2020, 13:46

    Печать папы римского 700-летней давности нашли в Британии

    Алена Макаренко

    Печать папы римского Иннокентия IV нашли на вспаханном поле в Великобритании. Ей может быть около 700 лет. Об этом сообщил EveningExpress.

    Печать обнаружил археолог-любитель Энди Бассет, который ходил по полю с металлоискателем в графстве Шропшир.

    Эксперты Британского музея уже провели обязательную процедуру оценки артефакта. После чего они официально зарегистрировали печать.

    Уникальный экспонат мог оказаться в тех местах, когда Иннокентий IV пытался заручиться поддержкой Генриха III, который стремился завоевать Сицилию. Так считает сотрудник музея Питер Ривилл. По другой версии, папа римский отправил с печатью письмо богатому влиятельному человеку. Тот пожертвовал церкви большую сумму денег в обмен на спасение своей души. В Средние века такая процедура была распространенной.

    «Мы не знаем, кому папа послал письмо. Все, что нам известно, — найденная пломба изготовлена из свинца», — пояснил Ривилл.

    Эта печать — юбилейный 1,5-миллионный археологический объект, найденный археологами-любителями в Британии, написала газета «Взгляд».