Павел Воля посвятил дочери стихотворение

Видео длится три минуты. До этого телеведущий опубликовал стихотворение «Сыну», поэтому подписчики заволновались: а где же посвящение дочери Софии. И вот ответ Воли:

София, милая девчонка! Я по тебе схожу с ума.

Ты моя дочка, мой полет, мои малюсенькие крылья для небывалой высоты.

Когда ты так смеешься звонко, моя свобода и тюрьма.

Я так люблю тебя, красотка, я так боюсь, я так молюсь,

Я пересматриваю фотки, какой же я счастливый гусь!

Довольно о себе, папуля, смени пластинку, дорогой.

Я за тебя пойду под пули. Но этот путь — он только мой.

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За несколько часов запись посмотрели более миллиона человек. Подписчики оставили комментарии: «От души стихотворение», «Трогательно до слез». Некоторые позавидовали такому отношению отца к дочери: «О боже, уревелась по уши. Паша, это супер, дай бог всем таких отцов».