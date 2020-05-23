Патриарх Кирилл совершил литургию в Подмосковье в день святителя Николая

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в праздник перенесения мощей святителя Николая Чудотворца совершил Божественную литургию. Она прошла в Московской области.

Об этом РИА «Новостям» сообщили в пресс-службе предстоятеля.

«Богослужение было совершено в храме святого благоверного князя Александра Невского в одноименном скиту близ Переделкина», — сообщила пресс-служба.

Отмечается, что из-за трудной эпидемиологической обстановки патриарх Кирилл совершает богослужения в скиту Александра Невского. В Переделкино находится резиденция предстоятеля РПЦ.

Ранее патриарх заявил о важности духовного роста в период пандемии. «Силой разума» быстро остановить коронавирус невозможно, уверен священник.