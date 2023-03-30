Культура 30 марта 2023, 16:56 Пасхальный концерт состоится в Гербовом зале Эрмитажа

Читать 360tv в

Праздничный концерт в честь Пасхи состоится в Гербовом зале Государственного Эрмитажа. Мероприятие пройдет 20 апреля. Его организатором выступил Центр поддержки социально-культурных инициатив. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

На концерте выступят хор Санкт-Петербургской консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова, праздничный хор Новодевичьего монастыря, праздничный архиерейский хор Александра Свирского монастыря и другие исполнители. В ходе выступления представят как классические романсы, так и древние распевы.