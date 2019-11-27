Пасха-2020. Когда печь куличи на один из главных православных праздников

Светлый праздник Пасхи или Воскресение Христово согласно православному календарю в 2020 году выпадает на 19 апреля. О том, как провести главный православный праздник — в материале «360».

Пасха является древнейшим и одним из самых важных для православных людей праздником. В народе про него говорят — «праздников праздник и торжество из торжеств».

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Фиксированной даты у Пасхи нет, поэтому ежегодно день торжества высчитывается с помощью православного календаря.

Но сроки Пасхи можно рассчитать и самостоятельно. Для этого важно учесть, что праздник наступает после весеннего равноденствия 21 марта, а также после первого полнолуния, следующего за ним. И, конечно, торжество всегда приходится на седьмой день недели — воскресенье.

Перед праздником принято наводить в доме порядок, также люди пекут хлеб или куличи, и варят и раскрашивают яйца.

Крашенные куриные яйца являются одним из элементов пасхальной трапезы, символом возрожденной жизни. Еще одно традиционное для Пасхи блюдо называется так же, как и праздник. Это творожное угощение, в которое добавляется изюм, курага или же цукаты. Пасха подается на стол в виде пирамиды.

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Символом торжества можно назвать кулич — это третий застольный вестник торжества. Все эти угощения принято освящать в храмах в течение Великой Субботы, предшествующей празднику, и в сам день Пасхи — во время богослужения.

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Ни один церковный праздник не отмечается такими долгими и пышными торжествами, как Пасха. Сразу после пасхальной ночи начинается Светлая седмица (еще ее называют Светлая неделя, Пасхальная неделя или Святая неделя).

В христианстве этот период длится семь дней, включающая в себя Пасхальное воскресенье и шесть последующих дней до Недели Фоминой. В эти дни нет поста, послабляются приготовления к главному таинству — Причастию.

В православии во всю Светлую седмицу после богослужения проводятся крестные ходы, на которых верующие поют праздничные песнопения и священник кропит всех святой водой. Православные христиане в этот период вместо молитв читают Пасхальные часы.