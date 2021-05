Park Live снова перенесли

Фестиваль Park Live не состоится этим летом. Об этом объявили организаторы мероприятия. Это уже его второй перенос. Изначально он должен был пройти в 2020 году.

Причина переноса осталась прежней: пандемия коронавируса. Из-за существующих ограничений международные гастроли проводить очень непросто. Регулярное авиасообщение так и не открылось, музыканты не могут получить российские визы. Британским артистам предписывается соблюдать карантин. Все это делает невозможным проведением фестиваля заявленного уровня.

Предполагается, что в 2022 году он будет проходить в течение трех уик-эндов. The Killers, Placebo, My Chemical Romance, Gorillaz и Deftones уже согласовали даты новых выступлений. В скором времени это сделают The Offspring и Slipknot.

«Скоро мы анонсируем их, а также других музыкантов, включая новые имена — состав Park Live 2022 будет самым сильным за всю его историю», — подчеркнули организаторы.

Уточняется, что обладатели однодневного входного билета смогут использовать его в любой из дней в 2022 году. Те, кто купил абонемент на любой из уик-эндов Park Live-2020/2021, смогут посетить два уик-энда на фестивале в следующем году. Владельцы абонементов на оба уик-энда Park Live-2020/2021 могут посетить все дни фестиваля в 2022 году.