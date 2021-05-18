Парадные залы Михайловского дворца откроются после реставрации

Посетителей Михайловского дворца пустят в отреставрированные парадные залы 19 мая. Об этом сообщила газета "Петербургский дневник" со ссылкой на пресс-службу Русского музея.

Посетителей начнут пускать в Воскресенский зал, Тронный зал, Галерею арабесок и апартаменты камер-фрейлины Протасовой. Реставрацию провели по поручению президента России Владимира Путина. «В дальнейшем предполагается исполнение точной копии трона императора Павла I», — рассказали в пресс-службе музея.