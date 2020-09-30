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    30 сентября 2020, 19:13

    Памятный знак в честь первого храма открыли в Санкт-Петербурге

    Дарья Морозова

    Церемония открытия памятного знака на месте первого собора прошла в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило ИА «Невские новости».

    По данным ИА Nation News, первым собором в городе стал Троице-Петровский. Скульптором памятника знака стал Павел Шевченко.

    В церемонии открытия поучаствовали ПАО «Газпром» Алексей Миллер, губернатор Александр Беглов и сам скульптор.

    «Именно на этом месте Петр Первый заложил первый храм города», — рассказал губернатор.

    Новости SMI.FM