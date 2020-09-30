Памятный знак в честь первого храма открыли в Санкт-Петербурге
Церемония открытия памятного знака на месте первого собора прошла в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило ИА «Невские новости».
По данным ИА Nation News, первым собором в городе стал Троице-Петровский. Скульптором памятника знака стал Павел Шевченко.
В церемонии открытия поучаствовали ПАО «Газпром» Алексей Миллер, губернатор Александр Беглов и сам скульптор.
«Именно на этом месте Петр Первый заложил первый храм города», — рассказал губернатор.