Памятный знак в честь первого храма открыли в Санкт-Петербурге

По данным ИА Nation News, первым собором в городе стал Троице-Петровский. Скульптором памятника знака стал Павел Шевченко.

В церемонии открытия поучаствовали ПАО «Газпром» Алексей Миллер, губернатор Александр Беглов и сам скульптор.

«Именно на этом месте Петр Первый заложил первый храм города», — рассказал губернатор.