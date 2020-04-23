    23 апреля 2020, 19:22

    Памятник Жукову вернули на Манежную площадь после реставрации

    Эля Данилюк

    Памятник маршалу Жукову вернулся на свое законное место. Монумент установили на Манежную площадь после реставрации спустя месяц его отсутствия. Фото опубликовали в соцсетях.
    Памятник Жукову вернули на Манежную площадь после реставрации

    Монумент собирались вернуть к 9 мая, но реставраторы уложились в более сжатые сроки и представили публике обновленный памятник гораздо раньше.

    Маршал снова в знакомой позе — не отдает честь рукой, как он это делал во временной скульптуре, которую установили 20 марта. Тогда москвичи не на шутку испугались, решив, что теперь такая версия памятника останется на Манежной навсегда. В Мосгорнаследии заявили, что реставрация оригинала планировалась заранее, а копия установлена на время.

    Памятник посвящен советскому полководцу Георгию Жукову. Его создали скульптор Вячеслав Клыков и архитектор Юрий Григорьев. Монумент установили перед Историческим музеем 8 мая 1995 года.