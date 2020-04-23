Памятник Жукову вернули на Манежную площадь после реставрации

Монумент собирались вернуть к 9 мая, но реставраторы уложились в более сжатые сроки и представили публике обновленный памятник гораздо раньше.

Маршал снова в знакомой позе — не отдает честь рукой, как он это делал во временной скульптуре, которую установили 20 марта. Тогда москвичи не на шутку испугались, решив, что теперь такая версия памятника останется на Манежной навсегда. В Мосгорнаследии заявили, что реставрация оригинала планировалась заранее, а копия установлена на время.

Памятник посвящен советскому полководцу Георгию Жукову. Его создали скульптор Вячеслав Клыков и архитектор Юрий Григорьев. Монумент установили перед Историческим музеем 8 мая 1995 года.