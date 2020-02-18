Памятник, заказанный Собчаком, восстановят в Санкт-Петербурге

Памятник появился на месте первых городских кладбищ — православного (для «правоверных») и «немецкого» (для «иноверцев»). Арка, пересеченная крестом и ориентированная на Сампсониевский собор, являлась своеобразным символом «окна в Европу» и самого Петербурга. Ее дополняла скульптурная композиция, состоящая из стола и стула. На столе лежал план Петербурга и прочие атрибуты зодчества.

Архитектор Вячеслав Бухаев передал отделу районного хозяйства и благоустройства администрации Выборгского района необходимые документы, чтобы город взял памятник на баланс. До этого монумент по факту оставался ничейным.

Бухаев предложил внести некоторый изменения в скульптуру.