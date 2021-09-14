Памятник в честь русского и сербского народов открыли в Хорватии

Памятник, посвященный страданиям русского и сербского народов во Второй мировой войне, возвели в Хорватии. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря посольства РФ в Загребе Матвея Сидорова.

Памятник представляет собой стелу с крестом в руках ангела. Также на нем высечены лики святых великомучеников и апостольские тексты на церковнославянском языке. Высота памятника — 4,5 метра, передали «Известия».

«Автором памятника выступил скульптор Сергей Шихачевский», — рассказал пресс-секретарь.

Монумент освятили представители Сербской и Русской православных церквей. Также в мероприятии принимали участие Патриарх Сербской православной церкви Порфирий, митрополит Черногорско-Приморский Иоанникий и другие гости.