08 августа 2023, 16:53
Памятник в честь Федора Шаляпина появится в Петроградском районе Петербурга
В Петербурге власти объявили конкурс на эскизный проект памятника, посвященного известному культурному деятелю Федору Шаляпину. Он будет установлен в Петроградском районе города, написал сайт «Петроград».
Как отметили в пресс-службе администрации Петербурга, объект установят рядом с Музыкальным театром имени Ф. И. Шаляпина.
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В этом году исполняется 150 лет со дня рождения великого русского артиста.
Санкт-Петербург
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