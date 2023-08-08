Культура 08 августа 2023, 16:53 Памятник в честь Федора Шаляпина появится в Петроградском районе Петербурга

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В Петербурге власти объявили конкурс на эскизный проект памятника, посвященного известному культурному деятелю Федору Шаляпину. Он будет установлен в Петроградском районе города, написал сайт «Петроград».

Как отметили в пресс-службе администрации Петербурга, объект установят рядом с Музыкальным театром имени Ф. И. Шаляпина.

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В этом году исполняется 150 лет со дня рождения великого русского артиста.