Памятник Ушакову возведут в Санкт-Петербурге ко Дню ВМФ

На площади Труда в Санкт-Петербурге возведут памятник адмиралу Федору Ушакову. Сегодня, 25 ноября, там установили закладной камень. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

Губернатор города Александр Беглов подчеркнул, что площадь Труда выбрана по той причине, что на ней располагается Центральный военно-морской музей, Новая Голландия и Адмиралтейские верфи, где на протяжении трех веков строят корабли.

«Памятник великому человеку, вся жизнь которого является примером для будущих поколений. Человек, который своим мужеством показал пример для всех моряков и в то же время был человеком высокого милосердия в том числе по отношению к тем воинам, которых он побеждал», — заявил председатель Законодательного собрания города Александр Бельский.