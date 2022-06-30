Памятник Серафиму Вырицкому появится в Петербурге

Памятник преподобному Серафиму Вырицкому откроют в Санкт-Петербурге 3 июля. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

Памятник будет находиться в Гостином дворе у храма Преподобного Серафима Вырицкого. Церемонию открытия посетят митрополит Петербургский и Ладожский Варсонофий. Открытие будет приурочено к 280-летию появления епархии города.

Президент Центра поддержки искусств Санкт-Петербурга Алексей Сергиенко стал инициатором создания памятника. По его словам, современное православие нуждается в покровителе предпринимателей, коим и является Серафим Вырицкий.

«Идея создания памятника появилась неспроста. До преподобного Серафима Вырицкого в православии не было покровителя предпринимателей из святых. И сегодня как никогда актуально вспомнить про него, в то время как наша экономика начинает восстанавливаться после антиковидных мер и когда наша страна столкнулась с санкциями», — сказал Сергиенко.