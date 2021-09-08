Памятник Салавату Юлаеву отреставрируют в Уфе
Памятник Салавату Юлаеву собираются отреставрировать в Уфе. Об этом сообщило издание Ufanotes.ru.
По данным сайта ToDay News Ufa, памятник для реставрации собираются демонтировать. Территорию вокруг памятника временно закроют для посетителей.
Экспертиза показала, что в грунте основания памятника начались опасные геологические процессы.
Реставрация пройдет в рамках программы, одобренной главой Башкирии Радием Хабировым. Согласно программе, предстоит благоустройство 24 общественных пространств.