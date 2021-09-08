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    08 сентября 2021, 13:24

    Памятник Салавату Юлаеву отреставрируют в Уфе

    Дарья Морозова

    Памятник Салавату Юлаеву собираются отреставрировать в Уфе. Об этом сообщило издание Ufanotes.ru.

    По данным сайта ToDay News Ufa, памятник для реставрации собираются демонтировать. Территорию вокруг памятника временно закроют для посетителей.

    Экспертиза показала, что в грунте основания памятника начались опасные геологические процессы.

    Реставрация пройдет в рамках программы, одобренной главой Башкирии Радием Хабировым. Согласно программе, предстоит благоустройство 24 общественных пространств.