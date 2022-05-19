Памятник руководителю музея-заповедника «Павловск» Анне Зеленовой открыли в Павловске

Памятник бывшему директору музея-заповедника «Павловск» Анне Зеленовой открыли в Павловске (Ленинградская область). Об этом рассказал Piter.TV со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Искусствовед Анна Зеленова стала руководителем музея в 1941 году. Находясь в блокадном Ленинграде, она продолжала работу над сохранением и восстановлением музейных ценностей.

Автор памятника — ныне покойный скульптор Владимир Горев, который отказался от гонорара еще при жизни. Его вдова Тамара Карамышева безвозмездно передала Петербургу права на изготовление монумента.