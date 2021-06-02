Памятник Пушкину переехал на лето с Молчановки в сад музея поэта

Памятник русскому поэту Александру Пушкину перевезли на лето с Молчановки в усадебный сад музея писателя на Пречистенке, передала «Вечерняя Москва».

Скульптуру транспортировали во вторник, 1 июня. Отмечается, что 4 июня, незадолго до дня рождения писателя, в Музее А. С. Пушкина откроется выставка «Поэты и музы». Здесь представят истории великих представителей художественной литературы, таких как Карамзин, Достоевский и Шукшин. Также гости узнают о вдохновительницах писателей.

Сотрудница пресс-службы музея Наталья Сахарова сообщила, что культурное учреждение с радостью принимает памятник.

«Мы так рады, что наша с „Вечерней Москвой“ акция удалась, так благодарны Александру Рукавишникову за то, что он нам не отказал! Уверены, что посмотреть на прекрасную скульптуру придут многие, мы ждем гостей!», — отметила она.

Монумент можно увидеть с Пречистенки. Чтобы подойти к нему поближе и сфотографироваться, нужно посетить выставку. Говорят, если подержаться за каблуки ботинок Александра Сергеевича и загадать желание, оно обязательно сбудется.