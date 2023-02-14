Культура 14 февраля 2023, 22:07 Памятник принцу Ольденбургскому появится в Петербурге к 220-летию Мариинской больницы

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В честь 220-летнего юбилея Мариинской больницы в Санкт-Петербурге установят памятник принцу Ольденбургскому. Он появится на Литейном проспекте. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

Памятник откроют 8 июня. Главный врач больницы Анатолий Завражнов заявил, что сейчас проходит активная подготовка к празднику, написал RT.

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По словам медика, принц на протяжении 40 лет являлся попечителем медицинского учреждения. Больницу городу подарила императрица Мария Федоровна.

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